Il centrosinistra lancia una manifestazione nazionale per Gaza | “Fermiamo il massacro in corso”

Il centrosinistra italiano promuove una manifestazione nazionale intitolata "Fermiamo il massacro in corso" in risposta alle recenti stragi di civili a Gaza. Sostenuta da PD, M5S e Avs, l'iniziativa mira a sollecitare un cessate il fuoco immediato e a richiedere una posizione più incisiva del governo italiano contro il conflitto. La mobilitazione riflette la crescente preoccupazione per l'escalation della violenza nella regione.

Dopo l'ennesima strage di civili a Gaza, cresce la mobilitazione del centrosinistra per chiedere un cessate il fuoco immediato e una presa di posizione più forte contro il conflitto da parte del governo israeliano. Pd, M5S e Avs preparano una grande manifestazione nazionale, sostenuta anche da esponenti del mondo della cultura e da amministratori locali

