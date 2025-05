Il Centrodestra minimizza ma il flop fa scattare l' alert | Meloni vede i vicepremier dopo una settimana di tensioni

Il centrodestra cerca di minimizzare le conseguenze del flop elettorale, ma il risultato a Genova ha acceso un campanello d'allarme interno. Dopo una settimana di tensioni, Meloni convoca i vicepremier per discutere della situazione, mentre crescono le preoccupazioni all'interno del governo e della maggioranza, complicando il panorama politico.

La parola d'ordine è minimizzare, respingere ogni lettura « nazionale » o l'idea di un campanello d'allarme. Ma all'interno del governo e della maggioranza brucia aver perso al primo turno a Genova, dove piĂą di un leader si era sbilanciato su una vittoria senza ballottaggio. Un bilancio negativo, nei 4 capoluoghi al voto, in cui entra anche la sconfitta a Ravenna, meno sorprendente...

