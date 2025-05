Il caos degli aiuti lascia il capo della Ong nominato da Israele e Usa | Inumano operare così

In un contesto caratterizzato da confusione e conflitti, Jake Wood, veterano e capo di una ONG designata da Israele e Stati Uniti, denuncia l'impossibilità di gestire gli aiuti in modo umano e imparziale. Le sue dichiarazioni evidenziano le difficoltà di operare in scenari conflittuali, dove l'umanità sembra sacrificata a favore di strategie politiche. Un'appello a riflettere sulla vera essenza delle missioni umanitarie.

Il veterano Jake Wood: «Non è possibile applicare questo piano mantenendo umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza»... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il caos degli aiuti, lascia il capo della Ong nominato da Israele e Usa: «Inumano operare così»

