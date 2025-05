Il cancelliere tedesco Merz | Non ci sono più limiti alla gittata delle armi inviate a Kiev Mosca | Pericoloso

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha dichiarato che non ci sono più limiti alla gittata delle armi inviate all'Ucraina, intensificando le tensioni con Mosca. Berlino potrebbe presto autorizzare l'invio dei missili da crociera Taurus, capaci di colpire obiettivi a 500 chilometri di distanza. Questa mossa rappresenterebbe un significativo passo avanti nella cooperazione militare con Kiev, ma porta con sé il rischio di un escalation nel conflitto.

Alta tensione tra Berlino e Mosca. La Germania, infatti, è vicina a dare il via libera all’invio all’Ucraina dei Taurus, missili da crociera con un raggio di 500 chilometri e una elevata precisione. Anche se ancora non c’è la certezza che il nuovo governo farà questo passo, ilCancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato, in un intervento all’Europaforum di Wdr, che Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all’Ucraina. “Non ci sono più restrizioni sulla gittata delle armi consegnate all’Ucraina. Né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il cancelliere tedesco Merz: “Non ci sono più limiti alla gittata delle armi inviate a Kiev”. Mosca: “Pericoloso”

