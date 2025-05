Il campo da calcio Bacci rimesso a nuovo Ora i ragazzi possono sfidarsi

Oggi, lunedì 26 maggio, il Campo Bacci di San Giuliano è stato ufficialmente inaugurato, grazie a una ristrutturazione che ha ricevuto un finanziamento di 770 mila euro. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme al vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha presenziato al taglio del nastro, dando il via a nuove sfide per i ragazzi delle diverse categorie sportive coinvolte.

Taglio del nastro del Campo Bacci a San Giuliano oggi, lunedì 26 maggio, con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. L'area è stata ristrutturata con un finanziamento di 770 mila euro e la riapertura ha visto sfilare tutte le categorie delle

