Il campo da calcio Bacci rimesso a nuovo Ora i ragazzi possono sfidarsi

Oggi, lunedì 26 maggio, si è svolto il taglio del nastro del rinnovato Campo Bacci a San Giuliano, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e del vicesindaco Andrea Tomaello. Grazie a un finanziamento di 770 mila euro, l'area è stata ristrutturata, permettendo ai ragazzi di sfidarsi nuovamente in entusiasmanti partite di calcio. Una nuova vita per il campo e per la comunità sportiva locale.

Taglio del nastro del Campo Bacci a San Giuliano oggi, lunedì 26 maggio, con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. L'area è stata ristrutturata con un finanziamento di 770 mila euro e la riapertura ha visto sfilare tutte le categorie delle squadre di calcio del Bissuola Calcio.

