Il camion esplode in strada davanti a tutti | all' autista accade l' impensabile

In una drammatica scena catturata da una telecamera di sicurezza, un camion è esploso nella periferia di Chicago, lasciando i passanti in preda al panico. Il video, diffuso dall'emittente News Channel 8, mostra il momento dell'esplosione, rivelando gli attimi inquietanti che hanno scosso una giornata apparentemente normale. I dettagli sull'autista e sull'incidente sono sconvolgenti e pongono interrogativi sulla causa di questo terribile evento.

Una telecamera di sicurezza installata sulla facciata di una casa ha ripreso alcune immagini terrificanti. Un camion è esploso all'improvviso nella periferia di Chicago (Illinois) mentre stava percorrendo una strada trafficata. Nel filmato, pubblicato dall'emittente locale News channel 8, si vede... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il camion esplode in strada davanti a tutti: all'autista accade l'impensabile

Camion invade la corsia opposta sulla Romea per non tamponare il veicolo davanti: scontro frontale con un furgone, muore il conducente Paolo Innone. Strada chiusa - ha invaso la corsia opposta per non tamponare il veicolo che aveva davanti. Ma la manovra è costata cara. Il camion è andato a sbattere frontalmente contro un furgone che arrivava dalla ...