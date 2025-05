Il calo dei tassi fa correre mutui e surroghe

Il recente calo dei tassi d’interesse sta dando slancio ai mutui e alle surroghe, poiché molti acquirenti approfittano di condizioni più favorevoli. Questo fenomeno non solo stimola le compravendite nel mercato immobiliare, ma incentiva anche i mutuatari a rifinanziare prestiti preesistenti, stipulati in un periodo di costi maggiori. Le preferenze degli utenti, allo stato attuale, continuano a orientarsi verso...

I TASSI in calo fanno correre i mutui con un effetto positivo sulla ripresa delle compravendite sul mercato immobiliare e con un forte ritorno delle surroghe per risparmiare sui prestiti in essere stipulati quando il costo del denaro era più alto. E con preferenze che continuano, per ora, a premiare i mutui a tasso fisso. Sono queste le più significative evidenze che emergono dalla nuova edizione aggiornata al I trimestre 2025 della Bussola Mutui, il bollettino trimestrale firmato Crif e MutuiSupermarket.it. Ad aprile la Bce ha deciso il settimo taglio consecutivo al costo del denaro portando il tasso di riferimento Bce dal 4,50% dello scorso maggio al 2,40% attuale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il calo dei tassi fa correre mutui e surroghe

