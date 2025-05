Il calcio per superare le barriere Scende in campo anche il Valencia

Il calcio si conferma un potente strumento di inclusione sociale, e il Valencia FC scende in campo per dimostrarlo. Recentemente si è conclusa la prima parte di un innovativo progetto didattico-sportivo, realizzato in collaborazione con l'FC Paderno Dugnano, dedicato agli alunni delle quarte classi della scuola elementare Don Milani e delle prime della media Croci, promuovendo valori di inclusione e rispetto.

Si è conclusa in questi giorni la prima parte del progetto didattico sportivo, nato in collaborazione con Fc Paderno Dugnano, dedicato alle quarte della elementare Don Milani e alle prime della media Croci. Un progetto che ha visto scendere in campo anche il Valencia. "Il percorso ha promosso l’inclusione e la parità di genere attraverso il calcio, favorendo il confronto tra ragazzi e ragazze in un ambiente educativo, rispettoso e motivante. Le squadre miste hanno rafforzato il rispetto reciproco e l’importanza dell’impegno comune nello sport, indipendentemente dal genere". Gli alunni hanno avuto l’opportunità unica di essere seguiti da Juan Jose Fernandez, allenatore del Valencia FC... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il calcio per superare le barriere. Scende in campo anche il Valencia

