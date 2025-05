Il buco stradale

Le strade italiane stanno vivendo un momento critico, e la mia esperienza quotidiana con l'autostrada A14 Romagna-Bologna ne è testimone. Tra lavori in corso, deviazioni e chiusure, la situazione è diventata insostenibile, rivelando le profonde problematiche infrastrutturali del nostro paese. In questo articolo, esploreremo il triste stato delle nostre strade e l'impatto su automobilisti e viaggiatori.

Lo stato (pietoso) delle strade italiane. Parto da un’esperienza personale: per lavoro percorro in auto, praticamente tutti i giorni, l'autostrada A14 Romagna-Bologna. Lo faccio da una vita. Ma posso dirvi che mai come negli ultimi anni lavori in corso, deviazioni, restringimenti e chiusure a tappeto rendono il viaggio complicato. Molto più del traffico. Gli operai lavorano sempre, ma non vedo gran risultati: dal cemento dell'A14 si formano buche, in continuazione, e va detto che paghiamo anche profumatamente per calpestare con le nostre gomme quel cemento: ogni anno nelle autostrade italiane volano via oltre 5 miliardi di euro per i pedaggi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il buco stradale

