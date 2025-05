Il 7 giugno data probabile per la mobilitazione per Gaza di Pd Movimento 5 Stelle e Avs

Il 7 giugno potrebbe essere la data chiave per una mobilitazione di piazza a favore di Gaza, con il PD, il Movimento 5 Stelle e AVS uniti nell'iniziativa. I leader delle opposizioni, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte, continuano a dialogare per organizzare l'evento, previsto per il sabato precedente a importanti appuntamenti politici, per esprimere solidarietà e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi.