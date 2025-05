il 30 maggio esce francesca il nuovo singolo di francesca michielin

Il 30 maggio arriva "Francesca", il nuovo singolo di Francesca Michielin, disponibile in radio e digitale grazie a Columbia Records/Sony Music Italy. Scritto dalla stessa artista insieme a Galea e Kaput, il brano promette di conquistare il pubblico con le sue sonorità fresche e autentiche. Preparati a scoprire questa nuova emozionante proposta musicale!

ROMA (ITALPRESS) – “Francesca” è il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori in radio e in digitale da venerdì 30 maggio per Columbia RecordsSony Music Italy e già disponibile in presave. Scritto dalla stessa Francesca in collaborazione con G alea (al secolo Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco “Katoo” Catitti -che ne ha curato anche la produzione- Francesca “ segna per me un nuovo inizio, un passo importante verso la riscoperta di me stessa. Sono in questo “viaggio” da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte. Ma oggi sento il bisogno profondo di fermarmi e chiedermi chi voglio davvero essere come artista... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it