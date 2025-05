Ieri in Campania | schianto tragico in sella alla moto 16enne perde la vita

Un terribile incidente ha segnato la giornata di ieri in Campania, dove un ragazzo di 16 anni ha perso tragicamente la vita in un schianto in moto. La tragedia si è consumata in provincia di Avellino, lungo una stretta stradina di montagna, mentre un'auto è rimasta sospesa sul ciglio di un burrone. Le autorità indagano sull'accaduto, scossa la comunità locale.

Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 25 maggio 2025. Avellino – È finito sul ciglio di un burrone percorrendo una stradina di montagna in provincia di Avellino. L'auto è rimasta pericolosamente in bilico in località  Ischia Cottin i nel territorio di Greci. (LEGGI QUI) Benevento – Attimi di puro terrore nel pomeriggio di sabato 24 maggio a Valle di Maddaloni, dove una tranquilla giornata si è trasformata in un incubo per una donna di 63 anni. Rientrata nella propria abitazione dopo una passeggiata con un'amica, la donna si è accorta che alcuni oggetti e suppellettili erano posizionati diversamente dal solito...

