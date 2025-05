Idf | Attacco senza precedenti a Khan Younis scontri tra israeliani e palestinesi

L'esercito israeliano (IDF) ha annunciato un attacco senza precedenti su Khan Younis, con l'obiettivo di neutralizzare le capacità delle organizzazioni terroristiche. È stato emesso un ordine di evacuazione per l'intera area, definita "zona di combattimento pericolosa". La tensione tra israeliani e palestinesi si intensifica, con scontri che attirano l'attenzione internazionale su una situazione sempre più critica.

L'esercito israeliano (Idf) ha emesso un ordine di evacuazione per l'intera area di Khan Younis, annunciando un "attacco senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche". "L'area del governatorato di Khan Yunis è considerata una zona di combattimento pericolosa ed è stata più volte allertata", ha comunicato il portavoce dell'Idf in lingua araba, aggiungendo che «le organizzazioni terroristiche continuano a lanciare razzi da queste aree» e chiedendo di evacuare immediatamente verso l'area di Al-Mawasi. "L'ordine di evacuazione non include gli ospedali Al-Amal e Nasser", viene precisato "Stiamo intensificando le nostre operazioni secondo il piano stabilito...