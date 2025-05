Ia Politecnico Milano-Amazon | in logistica per l’e-commerce può creare opportunità di lavoro

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore della logistica per l'e-commerce sta generando significative opportunità lavorative. Uno studio del Politecnico di Milano evidenzia come l'uso delle tecnologie possa trasformare i processi, creando nuovi ruoli, aumentando l'efficienza e riducendo gli sprechi, rivoluzionando così il panorama del lavoro nel settore.

Cosa succede quando le persone lavorano con le tecnologie nella logistica? Emergono nuovi ruoli, aumenta l'efficienza e diminuiscono gli sprechi. Questi i principali risultati emersi dallo studio 'Impatto dell'IA e delle tecnologie digitali su previsione della domanda e gestione avanzata dell'inventario nella logistica per l'e-commerce: un'analisi economica e sociale' del Politecnico di Milano.

