I vostri dati per addestrare l’AI | ultimo giorno per dire no ecco come fare

Il termine per opporsi all'utilizzo dei tuoi dati pubblici da parte di Meta per addestrare la sua Intelligenza Artificiale scade domenica 26 maggio 2025. Scopri come compilare il modulo ufficiale tramite il tuo account Facebook o Instagram e tutelare la tua privacy. È un'opportunità importante per esercitare i tuoi diritti sui contenuti che condividi online.

Per impedire a Meta di utilizzare i tuoi contenuti pubblici per addestrare la sua Intelligenza Artificiale, hai tempo fino a domenica 26 maggio 2025 per compilare un modulo ufficiale di opposizione. Il modulo è accessibile tramite il tuo account Facebook o Instagram e consente di esercitare il diritto di opposizione previsto dalla normativa europea. L'operazione è semplice ma va completata con attenzione, inserendo una motivazione e i propri dati corretti. Per iniziare, è necessario accedere al proprio profilo Meta (Facebook o Instagram), cliccare su "Impostazioni e privacy" (l'icona a forma di ingranaggio), poi selezionare "Centro sulla privacy"...

