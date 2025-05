I vicini non la vedono per giorni | 60enne trovata morta in casa

Un tragico episodio di solitudine si è verificato a Bellizzi, dove una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Grazioli. I vicini, non vedendola per giorni, hanno allertato i soccorsi, portando alla drammatica scoperta avvenuta ieri sera, quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta per accedere all'appartamento.

