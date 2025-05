I trattori in Francia tornano al Parlamento | ecco perché

In Francia, i trattori tornano a solcare le piazze, con gli agricoltori che si mobilitano davanti all'Assemblea Nazionale per esprimere il loro dissenso. La protesta coincide con il dibattito sulla legge Duplomb, un provvedimento che promette di alleggerire le normative agricole. Gli agricoltori, tuttavia, temono che tali cambiamenti possano non garantire la giusta protezione per il loro settore, dando vita a una tensione palpabile nel cuore della politica nazionale.

La protesta dei trattori a Strasburgo davanti al Parlamento europeo - Strasburgo (Francia), 6 feb. (askanews) - Gli agricoltori con i loro trattori hanno manifestato anche davanti al Parlamento europeo, a Strasburgo, mentre gli eurodeputati erano riuniti in sessione ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

I trattori tornano a protestare a Bruxelles: attesi 1.500 trattori - (Teleborsa) - Tornano le proteste degli ... Le stime parlano di 1.500 trattori provenienti dallo stesso Belgio, ma anche da Olanda, Germania e Francia. L'obiettivo della protesta è di ribadire ... teleborsa.it scrive

VIDEO Francia, agricoltori in protesta contro Ue: trattori bloccano autostrada - vicino all sede del parlamento. (il Resto del Carlino) La protesta degli agricoltori, con tanto di trattori, è tornata a bussare a Bruxelles a pochi giorni dalle Europee del 6-9 giugno. Riporta informazione.it