I talenti di Vasco | ecco i 12 emergenti che parteciperanno ai suoi concerti

Il 26 maggio 2025, Zocca si prepara a ospitare un evento speciale con i dodici talenti emergenti che accompagneranno Vasco Rossi nei suoi concerti. Marinella Santi, fan storica e membro del Vasco Rossi Fan Club, esprime la sua emozione dopo una finale entusiasmante, dove la gioia si mescola all'amarezza per chi non ce l'ha fatta. Un'opportunità unica per i nuovi artisti di brillare accanto a un grande della musica italiana.

Zocca (Modena), 26 maggio 2025 – “È stata una finale bellissima. Quanta felicità ho visto, ma lo sguardo di chi non è passato spacca il cuore”. È il commento a caldo di Marinella Santi, fan di Vasco, una delle colonne dello Zocca Vasco Rossi Fan Club. La soddisfazione è stata generale nel pubblico che sabato pomeriggio ha affollato il teatro Blasco Zocca dove si sono esibiti i 16 finalisti del Festival Zocca Paese della Musica organizzato dal Comune in collaborazione con Vasco Rossi. Fra il pubblico, gli amici di sempre di Vasco: Otello Righetti detto ‘Otis’ e Rudy Violi. La giuria, composta dal sindaco Federico Ropa, Antonio Tony Vandoni, Bruno Sconocchia, Marco Boraso, Danila Satragno e Gianfranco Valenti ha scelto i 12 che si esibiranno ciascuno in una delle dodici date ufficiali del Vasco Live 2025, un palcoscenico ambitissimo per la vastissima visibilità che regala... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I talenti di Vasco: ecco i 12 emergenti che parteciperanno ai suoi concerti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Band in gara nella terra di Vasco. I 12 finalisti si esibiranno in apertura ai concerti del Kom - di Stefano Marchetti Zocca è un piccolo Comune di neppure cinquemila abitanti sull’Appennino modenese, un luogo dove si vive bene, ... Secondo msn.com

Emergenti e talenti da seguire quest’anno | Le analisi di GCN Italia