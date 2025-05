I soliti violenti rossi prendono a bastonate i poliziotti E’ la dimostrazione che il dl Sicurezza è urgente

Tensione alta a Roma durante la manifestazione contro il dl Sicurezza, dove violenti scontri tra manifestanti e polizia hanno dimostrato l'urgenza di nuove misure. Mentre in Parlamento si avvicendavano critiche infuocate, i soliti gruppi di violenti hanno aggredito le forze dell'ordine, confermando un clima di conflitto che solleva interrogativi sulla necessità di un intervento legislativo.

Caschi e bastoni contro la polizia. Alta tensione alla manifestazione contro il dl Sicurezza a Roma. Mentre alla Camera durante la discussione volavano parole di fuoco e sconsiderate ("leggi fascistissime") in strada i soliti violenti si sono scontrati contro la polizia durante il corteo. Alcuni manifestanti si sono disposti in via del Tritone con caschi, aste e delle protezioni nel tentativo di sfondare il cordone di sicurezza contruito dagli agenti a tutela degli obiettivi sensibili, in questo caso il Palazzo di Montecitorio. Gli agenti sono intervenire con una carica di alleggerimento per allentare la pressione e far indietreggiare i facinorosi...