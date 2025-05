I Simpson | quali avvenimenti sono veramente canonici?

Con la conclusione della 36ª stagione e un trentennale di successi, I Simpson si interrogano su cosa significhi essere "canonici" in un universo narrativo così vasto. Questo articolo esplora quali avvenimenti e storie rimangono fondamentali nell'evoluzione della serie, cercando di mettere in luce la loro rilevanza nel contesto attuale. Scopriamo insieme quali elementi sono davvero essenziali nel mondo di Springfield.

Con la fine della 36ª stagione e dopo aver festeggiato ben 35 anni di trasmissione, I Simpson continuano a evolversi, adattandosi ai tempi e affrontando nuovi cambiamenti. Ma in un universo narrativo così duraturo e ricco di episodi iconici, cosa resta davvero “ canonico ”? A chiarire la questione ci ha pensato Matt Selman, attuale showrunner della serie, in un’intervista rilasciata a Cracked. Secondo Selman, il concetto di “canone” — ovvero la coerenza temporale e narrativa interna alla serie — è sempre stato trattato in maniera flessibile. “Non lasceremmo mai che il canone ci impedisca di raccontare una storia divertente”, ha affermato, sottolineando come l’importante sia rimanere fedeli allo spirito e alla personalità dei personaggi, anche se in un contesto narrativo “elastico”... 🔗 Leggi su Nerdpool.it