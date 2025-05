I programmi in tv oggi 26 maggio 2025 | film e intrattenimento

Ecco la guida ai programmi televisivi di lunedì 26 maggio 2025, un serata ricca di film e intrattenimento. Su Rai Uno, potrete seguire il programma "Gerri", mentre Canale 5 presenta il gruppo musicale "Il Volo". Non mancherà anche la politica su Rete 4 con "Quarta Repubblica". Scoprite con noi i dettagli della programmazione per rendere la vostra serata indimenticabile!

Su Rai Uno Gerri e su Canale 5 Il Volo; su Rete 4 Quarta Repubblica. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 26 maggio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai 4 dalle 21.20 Becky. La giovane e introversa Becky sta trascorrendo un weekend al lago con la sua famiglia... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 26 maggio 2025: film e intrattenimento

