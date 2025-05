I profumi di Lamole | l' eccellenza del Chianti Classico nel paesaggio rurale storico più piccolo d’Italia

Nel cuore del Chianti Classico, Lamole si prepara a celebrare la ventiduesima edizione di “I profumi di Lamole”, un evento che unisce tradizione e gusto. In questo piccolo borgo, immerso in un paesaggio rurale storico, si riscoprono sapori autentici e l’essenza di una comunità viva, pronta a far rivivere secoli di storia attraverso le sue celebri produzioni tipiche. Una festa che promuove cultura e convivialità.

