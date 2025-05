I primi dati del Comune | Barattoni centrosinistra al 59%

I primi dati non ufficiali provenienti dal Comune di Ravenna rivelano un forte vantaggio per il candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni, con il 59% dei consensi. Seguono Nicola Grandi di FdI-FI-Via Ravenna al 19% e Veronica Verlicchi de La Pigna al 9%. I risultati, ancora parziali, delineano un quadro interessante per le prossime fasi del processo elettorale.

