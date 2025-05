I prigionieri di Dio Stefano Ghigna chiude i mercoledì coi grilli per testa

In "I prigionieri di Dio", Stefano Ghigna riflette sul suo percorso di vita e professionale, intrapreso come insegnante di scuola primaria in diverse località dell'Emilia-Romagna. Attraverso una narrazione che si intreccia con le esperienze vissute durante la pandemia, l'autore chiude simbolicamente i "Mercoledì coi grilli per testa", offrendo un'introspezione profonda e un messaggio di resilienza e speranza.