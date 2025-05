I Popolari per Cesena | Impossibile assistere passivamente osserviamo un giorno di digiuno per Gaza

I Popolari per Cesena aderiscono con fermezza all'appello della Rete di Trieste per Gaza, partecipando a un giorno di digiuno che si terrà lunedì 26 maggio. Insieme a oltre mille amministratori locali di diverse sensibilità politiche, questo gesto rappresenta un segnale di solidarietà e un richiamo all'attenzione su una crisi umanitaria che non può essere ignorata. Un'iniziativa che invita tutti a riflettere e agire.

I Popolari per Cesena aderiscono all'appello per Gaza della Rete di Trieste. Viene comunicato in una nota: "In unione con gli oltre mille amministratori locali della Rete, espressione di diverse sensibilità politiche, osserveremo un giorno di digiuno per Gaza lunedì 26 maggio. Un gesto che, come...

I Popolari: : "Lista civica per de Pascale" - Il Comitato comunale dei Popolari per Cesena si è riunito per eleggere il portavoce-coordinatore. Il testimone da Alessandro Fusaroli, coordinatore uscente, è andato a Matteo Amadori (nella foto ... Scrive msn.com

