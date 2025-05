I piani per l’occupazione di Gaza e la solitudine di Netanyahu

Il conflitto di Gaza sta isolando sempre di più Israele, mentre il governo di Benjamin Netanyahu affronta una crescente solitudine internazionale. Dopo un anno e mezzo di offensiva contro Hamas, i tradizionali alleati sembrano allontanarsi, e la prospettiva di una risoluzione appare sempre più remota. Questo articolo esplora le implicazioni dei piani per l'occupazione e la realtà difficile in cui si trova Netanyahu.

Israele è sempre più solo. Dopo un anno e mezzo di offensiva a Gaza, il governo di Benjamin Netanyahu sta perdendo anche gli alleati storicamente più stretti. Più passano i mesi, più la guerra dichiarata a Hamas a ridosso del massacro del 7 ottobre non sembra avere una fine. E la violenza contro la popolazione palestinese si sta trasformando in uno tsunami diplomatico. Benjamin Netanyahu durante la visita nel nord di Gaza, 15 aprile 2025 (Ansa). Francia, Canada, Regno Unito e Spagna contro Netanyahu. Dopo il lancio dell' ennesima operazione nella Striscia e il rifiuto di un cessate il fuoco, la pressione statunitense su Tel Aviv è aumentata...

