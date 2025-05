I palestinesi hanno rifiutato più volte la creazione uno Stato tutto per loro

La questione israelo-palestinese è intrinsecamente complessa, popolata da ripetuti rifiuti e negoziati infruttuosi. Nonostante le pressioni internazionali, i palestinesi hanno respinto varie proposte per la creazione di un loro Stato. Al centro del dibattito si trova l'idea che la pace in Medio Oriente possa emergere solo se Israele accettasse questo scenario, un presupposto che merita di essere scrutinato con attenzione per comprendere le molteplici dimensioni del conflitto.

Nel vortice di accuse, appelli internazionali e narrazioni spesso parziali che dominano il discorso sulla questione israelo-palestinese, esiste una costante: l'idea secondo cui la pace in Medio Oriente sarebbe possibile se solo Israele accettasse di creare uno Stato palestinese. È un presupposto ricorrente nei corridoi diplomatici, nei media e nelle aule universitarie occidentali. Ma è anche una narrazione che resiste alla realtà dei fatti. Quello che molti ignorano, o scelgono di ignorare, è che Israele ha già offerto uno Stato ai palestinesi almeno cinque volte nel corso del Novecento e dei primi anni Duemila, e ogni volta si è scontrato con un rifiuto...

