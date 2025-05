I luoghi dei bambini visti con l' animazione audiovisiva | il progetto

Oggi, lunedì 26 maggio, alle 19:45, il Chiostro del Castello di Mesagne ospiterà la presentazione del video documento "I luoghi dei bambini visti con l'animazione audiovisiva". Questo progetto celebra le esperienze e le attività svolte dai piccoli della scuola dell'infanzia paritaria "Cresciamo Insieme", mettendo in luce la loro creatività e l'importanza dei luoghi che li circondano. Un viaggio visivo che racconta l'innocenza e l'immaginazione dei bambini

MESAGNE - Oggi, lunedì 26 maggio, con ingresso alle 19:45, presso il Chiostro del Castello di Mesagne, si terrà la presentazione del video documento che narra le attività realizzate dai bambini e dalla bambine della scuola dell'infanzia paritaria "Cresciamo Insieme", nell'ambito del progetto...

