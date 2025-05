I lavori fatti male quando vogliono loro

Nell'era della pianificazione urbana, il caos del traffico può diventare un problema quotidiano difficile da gestire. Questo articolo esplora l'incredibile situazione verificatasi stamattina a San Zeno, dove una fila interminabile di auto è stata causata da lavori di manutenzione, come il taglio dell'erba, eseguiti nel cuore dell'orario di punta. Un confronto con altre città ci invita a riflettere sulle scelte logistiche che influenzano la qualità della vita dei cittadini.

Buongiorno, stamani da San Zeno fino alla rotonda all'altezza di Ripa dell'Olmo era una fila continua con percorrenza fino a 20 minuti. Sinceramente pensavo ad un incidente, non a quello che ho visto: taglio dell'erba dei fossi alle ore 8.309.00 della mattina. Perché nelle altre città non...

