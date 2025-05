I ladri di case non comandano più | col dl Sicurezza subito restituiti alle proprietarie due immobili occupati abusivamente

Il recente dl Sicurezza segna un passo importante nella difesa della proprietà privata, restituendo rapidamente la casa a due donne vittime di occupazioni abusive. A Mestre e Ispica, grazie a questa nuova normativa, le cittadine hanno riottenuto i loro immobili, segnando un cambiamento significativo nella gestione delle occupazioni illegali. Questo articolo esplora i dettagli di tali interventi e le implicazioni per il futuro della sicurezza abitativa.

Una donna a Mestre e un’anziana a Ispica, nel Ragusano, sono le prime due cittadine che hanno beneficiato degli effetti del dl Sicurezza sulla tutela della proprietà privata: le loro case erano state occupate abusivamente, subito dopo la denuncia ne sono tornate in possesso. In entrambi i casi gli abusivi sgomberati erano stranieri. «Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente», ha commentato il premier Giorgia Meloni sui social, sottolineando che si tratta di «un risultato concreto, reso possibile da procedure che consentono finalmente un intervento veloce e il ripristino rapido della legalità»... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it