I gruppi WhatsApp si trasformano in una chiamata collettiva | parte le funzione Chat Vocale

WhatsApp rivoluziona la comunicazione di gruppo introducendo la funzione Chat Vocale, che consente di avviare chiamate collettive con i membri di gruppi più piccoli. Questa nuova opzione offre un modo immediato e coinvolgente per interagire con gli amici e i familiari. L'annuncio è stato condiviso sul blog ufficiale dell'app, e per sfruttare al meglio questa funzionalità, è consigliabile...

WhatsApp ha introdotto la funzione Chat Vocale anche per i gruppi più piccoli. Sarà possibile attivare una chiamata collettiva con tutti i contatti che fanno parte del gruppo. L'annuncio è stato dato dal blog ufficiale dell'app: per avere questa nuova funzione sul vostro smartphone vi consigliamo di tenere sempre aggiornata l'app... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I gruppi WhatsApp si trasformano in una chiamata collettiva: parte le funzione Chat Vocale

