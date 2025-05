I grandi del tennis abbracciano Nadal sulla sua amata terra rossa

Sotto il cielo di Parigi, i grandi del tennis si riuniscono per rendere omaggio a Rafael Nadal, re della terra rossa. Federer, Djokovic e Murray uniscono le forze per celebrare il campione spagnolo, che ha scritto la storia del Roland Garros con ben 14 titoli. Un tributo emozionante a un atleta che ha incantato il mondo, trasformando la sua passione in leggende indimenticabili.

Nadal, Federer, Djokovic, Murray: tutti insieme per celebrare lo spagnolo che ha conquistato il cuore di Parigi vincendo 14 titoli nello Slam sull’amata terra rossa... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I grandi del tennis abbracciano Nadal sulla sua amata terra rossa

Su questo argomento da altre fonti

Tennis: a Parigi l'emozionante tributo del Roland Garros a Rafa Nadal, il "re della terra rossa" - Il 14 volte campione degli Open di Francia saluta la terra rossa di Parigi tra ovazioni, lacrime e l’abbraccio dei suoi storici rivali. Una cerimonia simbolica per celebrare una carriera leggendaria # ... Lo riporta msn.com

Roland Garros: commovente standing ovation per Rafa Nadal, ma grandi applausi anche ai francesi - Tennis - Editoriali del Direttore | Per le celebrazioni delle leggende i cugini d’Oltralpe sono veri maestri. Una giornata da ricordare per un campione che vanta un record che non sarà mai battuto ... Come scrive ubitennis.com

Rafael Nadal celebrato al Roland Garros dai suoi grandi rivali - Rafael Nadal è stato imaggiato al Roland Garros dai suoi storici rivali Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray. Lo riporta msn.com

Roger Federer & Rafa Nadal can't stop laughing when filming charity match promo ??