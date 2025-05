I giardini dei Palazzi dell’Arte riaprono al pubblico ospitando il lancio del Piano strategico della cultura

I giardini dei Palazzi dell'Arte riaprono al pubblico, segnando un momento cruciale per la cultura di Rimini. Questa giornata rappresenta il lancio del piano strategico della cultura, frutto della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2026, e segna l'inizio di un percorso volto a valorizzare il patrimonio culturale e a coinvolgere la comunità in nuove iniziative.

