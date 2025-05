I giardini con i miei occhi | i bambini protagonisti del miglioramento delle aree verdi

Il progetto "I giardini con i miei occhi" lanciato dal Comune di Prato coinvolge attivamente i bambini nella creazione degli spazi verdi della città. Presentato il 26 maggio 2025, l'iniziativa mira a trasformare il concetto di giardino ideale attraverso la visione e la creatività dei più giovani, promuovendo una maggiore partecipazione comunitaria al miglioramento delle aree verdi.

Prato, 26 maggio 2025 - Come ti immagini il giardino ideale? Da questa domanda nasce “ I giardini con i miei occhi ”, il nuovo progetto del Comune di Prato presentato questa mattina ai giardini di via Amerigo Bresci a La Querce. L’iniziativa, promossa dall’assessora alla Città Contemporanea, Maria Logli, e dall’ assessore alla Transizione Ecologica, Marco Biagioni, punta a migliorare le condizioni dei giardini della città e a creare nuove aree verdi. Per farlo, l’amministrazione comunale ha scelto di ascoltare direttamente i veri protagonisti di quei luoghi: i bambini. Attraverso un sondaggio, saranno i più piccoli a indicare dove vorrebbero veder sorgere nuovi spazi verdi, con quali giochi attrezzarli e quali giochi vorrebbero vedere nei parchi già presenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “I giardini con i miei occhi”: i bambini protagonisti del miglioramento delle aree verdi

“I giardini con i miei occhi”: i bambini protagonisti del miglioramento delle aree verdi - Prato, 26 maggio 2025 - Come ti immagini il giardino ideale? Da questa domanda nasce “I giardini con i miei occhi”, il nuovo progetto del Comune di Prato presentato questa mattina ai giardini di via A ... 🔗Si legge su lanazione.it

Giardini e percorsi sensoriali per bambini: come realizzarli (anche in casa) - I giardini sensoriali sono dei percorsi dove i bambini possono avvicinarsi alla natura e esplorare i diversi elementi scoprendo forme, colori e consistenze dei doni della natura. Possiamo ... 🔗Lo riporta greenme.it

Il trenino dei Giardini di Porta Venezia: Vincenzo Caserta, da 54 anni alla guida dei mini vagoni. “Per i bambini è sempre una magia” - Il signor Vincenzo è il “macchinista” del Trenino dei Giardini ... ma anche dei bambini. “Essì, purtroppo capita di vedere bimbi con in mano il telefonino anche sul mio trenino”. 🔗Si legge su ilgiorno.it