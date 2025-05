I dipinti di Domenico Morelli ultimo appuntamento con Intervallo d' arte alla Ricci Oddi

Scoprire l'arte di Domenico Morelli in un contesto unico: questo è l'invito della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi per i mercoledì di maggio. Sotto la guida della direttrice Lucia Pini, le visite tematiche offrono l'opportunità di apprezzare i dipinti del maestro, seguite da una conviviale pausa pranzo nel suggestivo giardino della Galleria. Un'occasione per unire cultura e convivialità!

Nei mercoledì di maggio alle ore 13 la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi propone brevi visite a tema condotte dalla direttrice Lucia Pini. A seguire, per chi lo desidera, una pausa pranzo comune nel giardino della Galleria.

