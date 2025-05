I convocati di Spalletti per Norvegia e Moldova Tornano Orsolini e Acerbi

L'Italia si prepara ad affrontare sfide cruciali contro Norvegia e Moldova, con il c.t. Spalletti che convoca nuovamente Orsolini e Acerbi. Con la Serie A conclusa e la finale di Champions League alle porte, gli appassionati di calcio si concentrano sui prossimi impegni della Nazionale, pronti a sostenere gli Azzurri in queste importanti gare.

Milano, 26 maggio 2025 - Il campionato lascia spazio agli impegni delle Nazionali. Terminata la Serie A e una volta archiviata la finale di Champions League che vedrà protagonista l'Inter, saranno gli appuntamenti dell' Italia ad attirare l'attenzione degli appassionati nelle prossime settimane. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli Azzurri tornano in campo per le prime due partite ufficiali delle qualificazioni dalla Coppa del Mondo del 2026 in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. La selezione guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti affronterà innanzitutto all'Ullevaal Stadion di Oslo la Norvegia, che ha già conquistato 6 punti...

