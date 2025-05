I convocati dell’Italia di Spalletti per le qualificazioni al Mondiale | c’è Orsolini novità Coppola

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei 27 giocatori convocati per le cruciali partite di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldova. Tra le novità spiccano il ritorno di Orsolini e la prima convocazione per Coppola, segnali di un mix di esperienza e freschezza per affrontare queste sfide decisive. Scopri di più sui convocati e sulle aspettative del CT.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27 calciatori convocati per le sfide di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldova. Grandi novità ma soprattutto grandi ritorni per il CT che ha richiamato Orsolini. Prima chiamata per Coppola... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I convocati dell’Italia di Spalletti per le qualificazioni al Mondiale: c’è Orsolini, novità Coppola

