I clienti della Gintoneria pagavano un forfait obbligatorio per i servizi del privè | sesso alcol e droga

Nella Gintoneria di Davide Lacerenza, un'inchiesta ha rivelato un sistema di pagamento forfait per accesso a servizi esclusivi, caratterizzati da eccessi di alcol, droga e incontri sessuali. Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato le accuse, evidenziando come la struttura fosse orientata a garantire un divertimento sfrenato ai suoi clienti. L'articolo esplora i dettagli di questa operazione e le sue implicazioni legali.

Milano, 26 maggio 2025 – La cocaina, le ragazze, l’alcol a fiumi: tutto, alla Gintoneria di Davide Lacerenza, era rivolto "al divertimento, senza freni, del cliente". È quanto si legge nelle motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Milano (giudici Galli-Natale-Alonge) a fine aprile ha confermato il sequestro da circa 900mila euro disposto dalla pm Francesca Crupi, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e convalidato con misura cautelare dalla gip Alessandra Di Fazio. Il "core business" di Davide Lacerenza, ai domiciliari dal 4 marzo come Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi – si legge nelle carte – era la " messa a disposizione di ragazze e stupefacente e non certo solo dell'alcol" e "l'offerta di prostitute", intesa come "disponibilità e trasporto a domicilio", era "finalizzata a garantire che la clientela consumasse alcol" e al "raggiungimento di un proprio personale tornaconto"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I clienti della Gintoneria “pagavano un forfait obbligatorio” per i servizi del privè: sesso, alcol e droga

