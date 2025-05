I Cittadini in Movimento | Restiamo una forza civica Avellino non è un parco giochi

I cittadini in movimento rappresentano una forza civica fondamentale per Avellino, una città che merita di essere ascoltata e rispettata. In recenti episodi, la nostra voce è stata spesso ignorata, evidenziando la necessità di riaffermare la nostra distanza dai partiti politici. È tempo di far sentire il nostro impegno per una comunità vivibile, dove ogni cittadino possa contribuire e partecipare attivamente alla vita pubblica.

"In questi giorni, alcuni episodi hanno dimostrato con chiarezza quanto la voce civica della città sia spesso ignorata o marginalizzata. È per questo che sentiamo il dovere di ribadire con fermezza e chiarezza la nostra posizione: siamo e restiamo lontani da qualsiasi partito politico.

