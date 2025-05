I capi vintage delle celebrities di Hollywood vengono tutti da questo negozio di Londra

Nel cuore di Londra, c'è un negozio che ha conquistato le celebrities di Hollywood: Jerks. Famoso per i suoi capi vintage irresistibili, il negozio è in continua espansione, ma qual è il suo segreto? Durante il Cannes Film Festival, Alexander Skarsgård ha dimostrato il suo stile inconfondibile indossando una t-shirt unica firmata Jerks, catturando l'attenzione in mezzo allo sfarzo della Costa Azzurra.

Jerks è in continua crescita, ma qual è il suo segreto? All'inizio di questa settimana, Alexander Skarsgård è stato fotografato al Cannes Film Festival mentre promuoveva Pillion, il suo ultimo film. In barba agli yacht della Costa Azzurra che beccheggiavano sul mare, l'attore sfoggiava una t-shirt vintage in stile Boseck, con un motivo sadomaso della vecchia scuola. Per la precisione, si trattava di un uomo steso a leccare uno stivale che gli si avvicina alla faccia. "Pillion" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival. Samir Hussein Poi, appena un giorno dopo, Paul Mescal, anche lui a Cannes per il festival, è stato immortalato nel Instagram di Felicity Kay, la sua stylist, con una felpa del Sundance Festival, bella vissuta e comoda, senza dimenticare i pantaloni bianchi a gamba dritta...

