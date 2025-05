' I burattini senza fili' allo Student Lab

Unisciti a noi per festeggiare il primo anno della nostra associazione di promozione sociale con "Burattini senza fili" allo Student Lab! Venerdì 30 maggio 2025, alle 19:30, ti aspettiamo per una serata indimenticabile con open mic tematici, musica dal vivo, proiezioni e molto altro. Ingresso gratuito! Non perdere l'occasione di celebrare insieme a noi in Via Firenze 204-210, Catania.

Festeggiamo insieme il nostro primo anno come associazione di promozione sociale con: Open mic tematici, musica dal vivo, proiezioni e tanto altro ancora. Student Lab Via Firenze 204-210, Catania. Venerdì 30 maggio 2025 Ore 19:30 (ingresso gratuito). Vi invitiamo a una serata speciale per...

