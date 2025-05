I Big Four riuniti per celebrare Rafa Nadal al Roland la commozione del re della terra rossa | Possiamo essere amici

Il Roland Garros ha vissuto una giornata emozionante con la celebrazione di Rafa Nadal, il re della terra rossa. In una toccante cerimonia, oltre 15.000 tifosi hanno omaggiato il 14 volte vincitore del torneo, che lo scorso novembre ha annunciato il suo ritiro. Con evidente commozione, Nadal ha condiviso il suo affetto per il tennis e i suoi fans, mentre i big four del tennis si sono uniti nel tributo.

"Merci Nadal". Ieri, domenica 25 maggio, al Roland Garros, in 15 mila hanno tributato una lunga standing ovation a Rafa Nadal. Il 14 volte vincitore dello Slam parigino, record assoluto, lo scorso novembre si è ritirato dal tennis. Nadal, visibilmente commosso nel corso della cerimonia, ha...

I Big Four riuniti al Roland Garros: incredibile sorpresa per Rafa Nadal. Lo spagnolo commosso: “Significa molto che siate tutti qui” - I ringraziamenti dell'ex tennista spagnolo: 'Possiamo dare un grande messaggio, quello di essere amici fuori dal campo dopo essere stati grandi rivali. Grazie per avermi spinto a superare i miei limit ... Riporta informazione.it