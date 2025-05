I Big Four riuniti al Roland Garros | incredibile sorpresa per Rafa Nadal Lo spagnolo commosso | Significa molto che siate tutti qui

Al Roland Garros, un evento straordinario ha visto riuniti i big four del tennis per rendere omaggio a Rafa Nadal. Commosso, lo spagnolo ha espresso la sua gratitudine per la presenza dei suoi rivali storici. Davanti a circa 15mila spettatori, tutti con t-shirt arancione "Merci Nadal", il re della terra rossa ha ricevuto una standing ovation indimenticabile, celebrando le sue 14 vittorie nel prestigioso slam parigino.

Il Roland Garros ai piedi del Re della terra rossa. Circa 15mila spettatori, tutti con una t-shirt arancione con scritto “ Merci Nadal”, hanno tributato una lunga standing ovation a Rafa Nadal, capace di vincere per 14 volte in carriera lo Slam parigino. E anche i suoi grandi rivali Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray hanno voluto rendere omaggio al tennista spagnolo, ritiratosi lo scorso novembre. “Nel 2005 ho giocato qui per la prima volta. Avevo 18 anni. La mia prima grande esperienza è stata la partita contro il mio rivale e amico d’infanzia Richard Gasquet. Da allora ho capito pienamente cosa significasse Roland Garros – ha ricordato Nadal – Qui, nella tribuna che mi è stata riservata, ci sono molte persone che mi hanno accompagnato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I Big Four riuniti al Roland Garros: incredibile sorpresa per Rafa Nadal. Lo spagnolo commosso: “Significa molto che siate tutti qui”

