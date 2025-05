Hulk nel Nuovo Spider-Man e i Rinvii degli Avengers | Cosa Bolle nell’MCU?

Nel dinamico universo del Marvel Cinematic Universe (MCU), i rumor su un possibile coinvolgimento di Mark Ruffalo, nei panni di Hulk, nel prossimo film di Spider-Man con Tom Holland stanno facendo scalpore. Contemporaneamente, i rinvii di attesi blockbuster come Avengers: Doomsday e Secret Wars stanno sconvolgendo il calendario della saga. Scopriamo insieme le ultime novità e cosa ci riserva il futuro dell'MCU.

Un rumor eclatante vorrebbe Mark Ruffalo al fianco di Tom Holland nel prossimo film di Spidey, mentre i rinvii di Avengers: Doomsday e Secret Wars riscrivono il calendario dell'MCU.

