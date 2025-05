Hotel di lusso a prezzi ridotti | arriva in Italia la piattaforma che permette di ottenere sconti fino al 36%

Scopri come Bit2Me, leader spagnolo nelle criptovalute, rivoluziona il settore dell’ospitalità in Italia con Bit2Me Travel. Questa nuova piattaforma offre sconti fino al 36% su oltre 1 milione di hotel e resort in tutto il mondo, permettendo agli utenti di vivere esperienze di lusso a prezzi accessibili. Un'opportunità imperdibile per chi cerca il meglio senza svuotare il portafoglio.

Bit2Me, la principale piattaforma spagnola di servizi di criptovaluta, aggiunge Bit2Me Travel al proprio ecosistema. Questa nuova funzionalità, inclusa in Bit2Me Life, consente agli utenti di prenotare da una rete di oltre 1 milione di hotel e resort in tutto il mondo - inclusa un’importante... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Hotel di lusso a prezzi ridotti: arriva in Italia la piattaforma che permette di ottenere sconti fino al 36%

Hotel di lusso a prezzi ridotti: arriva in Italia Bit2Me Travel, la piattaforma che permette di ottenere sconti fino al 36% con pagamento in criptovalute - Bit2Me Travel sbarca in Italia, offrendo la possibilità di prenotare hotel di lusso a prezzi ridotti, con sconti fino al 36% grazie al pagamento in criptovalute. 🔗continua a leggere

Boom di hotel day-use: Roma leader in Europa per le prenotazioni - Camere in hotel a 4 e 5 stelle, in centro o vicino al mare o all'aeroporto, a disposizione durante il giorno, unite a servizi di lusso, come Spa, ristoranti, massaggi e piscine, a costi ridotti ... 🔗Da romatoday.it

Hotel a 5 stelle a prezzi stracciati? Ecco la classifica - Un soggiorno in un hotel super lusso a prezzi abbordabili? Non è impossibile. Almeno secondo un’indagine realizzata dalla pubblicazione britannica Which? basata sui dati di Hotels.com. 🔗Da donnamoderna.com