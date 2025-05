Hotel di lusso a prezzi ridotti | arriva in Italia Bit2Me Travel la piattaforma che permette di ottenere sconti fino al 36% con pagamento in criptovalute

Bit2Me Travel sbarca in Italia, offrendo la possibilità di prenotare hotel di lusso a prezzi ridotti, con sconti fino al 36% grazie al pagamento in criptovalute. Parte del noto ecosistema di Bit2Me, questa innovativa piattaforma permette di accedere a una rete di oltre 1 milione di strutture in tutto il mondo, trasformando il modo di viaggiare per gli appassionati di cripto.

Bit2Me, la principale piattaforma spagnola di servizi di criptovaluta, aggiunge Bit2Me Travel al proprio ecosistema. Questa nuova funzionalità, inclusa in Bit2Me Life, consente agli utenti di prenotare da una rete di oltre 1 milione di hotel e resort in tutto il mondo – inclusa un'importante selezione di hotel a 4 e 5 stelle – a tariffe esclusive utilizzando la Bit2Me Card. Disponibile a partire dall'ultima versione rilasciata dell'app, Bit2Me Travel sarà gestita dal partner ufficiale Entravel, la più grande piattaforma di prenotazione alberghiera cripto-nativa al mondo, e consentirà di accedere a prezzi altamente competitivi, con un potenziale risparmio fino al 36% rispetto ad altre piattaforme tradizionali di prenotazione...

