hockey prato città del tricolore strappa un pareggio al valchisone in serie a1 elite

L'Hockey Prato Città del Tricolore ha dimostrato grande carattere nell'ultimo match di Serie A1 Elite, riuscendo a strappare un pareggio contro il Valchisone. La partita, terminata 1-1, ha messo in evidenza le qualità della squadra, che, sotto la guida dell'allenatore Chaves, ha mostrato determinazione e combattività. Nonostante le difficoltà, i giocatori hanno saputo mantenere alta la concentrazione, regalando emozioni fino all'ultimo istante.

CITTA’ DEL TRICOLORE 1 HP VALCHISONE 1 HOCKEY PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE: Bettuzzi, Boiardi, Brigandì, Capellini, Caruso, Catellani, Cekani, Denti, Galan F., Galan L., Garcia Brutti, Gianolio Lopez, Ibanez Saggia, Morbioni, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves. HP VALCHISONE: Aimetti, Alifredi G., Alifredi S., Ceballos, Dell’Anno A., Dell’Anno E., Diaz Facundo, Durand, Gallone, Giustetto, Lami, Lingua, Longo, Solera, Tosello, Ughetto A., Ughetto M. All. Dell’Anno P. Arbitri: Fiorenza e Colletta. Reti: Ceballos (V), Capellini (CDT). Un altro passo verso la salvezza per l’Hockey Prato Città del Tricolore (13), che strappa l’1-1 in extremis al Valchisone (21), terzo nella classifica di Serie A1 Elite, e si porta a +5 sulla penultima piazza a 2 giornate dalla fine... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it