Hiv la nuova prep non è un vaccino ma quanto di più simile siamo riusciti a fare parola di Linda-Gail Bekker

L'HIV continua a rappresentare una sfida globale, ma una nuova profilassi sta facendo parlare di sé. Lindagail Bekker, esperta di spicco nel campo, ci introduce a questa innovazione, spiegando che, sebbene non sia un vaccino, la nuova PrEP potrebbe essere il passo più vicino che abbiamo fatto verso la prevenzione dell'HIV, con un'efficacia testata al 100%. Scopriamo di più su questa rivoluzionaria scoperta.

È una delle massime autorità mondiali nel campo dell’Hiv, fondatrice del Desmund Tutu Hiv in Sudafrica, e principal investigator dei test di un nuovo farmaco per la profilassi che ha fatto registrare l’efficacia del 100%... 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Hiv, la nuova prep “non è un vaccino, ma quanto di più simile siamo riusciti a fare”, parola di Linda-Gail Bekker

