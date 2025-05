Hervé Tullet a Conversano | il maestro dell’arte interattiva per l’infanzia in Residenza d' Artista

Dal 27 al 31 maggio 2025, Conversano si trasformerà in un palcoscenico per l'arte interattiva con la residenza dell'illustre artista francese Hervé Tullet. Acclamato per le sue opere destinate all'infanzia, Tullet offrirà un'esperienza unica di creatività e partecipazione, promossa dal Comune di Conversano e sostenuta dal Fondo. Un'opportunità imperdibile per esplorare il mondo dell'arte in modo coinvolgente e innovativo.